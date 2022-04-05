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Carnaval de Vitória

Conheça o processo de criação dos sambas-enredo do Carnaval

Ouça detalhes na entrevista com a compositora Marina Zanchetta, que atua na Unidos de Jucutuquara desde 2001

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 11:53

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 abr 2022 às 11:53
Imagem capturada por drone do segundo dia de desfiles do Carnaval de Vitória 2018
Imagem capturada por drone do segundo dia de desfiles do Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Secundo Rezende
Técnica, inspiração musical e, sobretudo, emoção! Às vésperas da realização do Desfile das Escolas de Samba de Vitória, entre os dias 7 e 9 de abril, o destaque no CBN Vitória é o processo de criação dos sambas-enredo dessas escolas. A compositora Marina Zanchetta, que atua na Unidos de Jucutuquara desde 2001, é uma das referências no Estado no segmento. Ela fala dessa experiência. "É até difícil explicar como funciona um processo de composição de um samba-enredo, porque eu sempre ajo com a paixão e inspiração. Eu não sou formada tecnicamente em música, em composição, então eu preciso da inspiração. Essa inspiração vem do enredo que a escolha nos fornece e de pesquisas que fazemos a partir do tema da escola", explica. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marina Zanchetta - 05-04-22.mp3

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