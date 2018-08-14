Conheça o plano para retirada de famílias próximas do Rio Pequeno

A região da lagoa Juparanã, em Linhares, vai receber obras para reduzir o nível da água e evitar o risco de alagamento nas margens do Rio Pequeno. Há risco de que isso aconteça por conta do volume do manancial já prevendo o próximo período chuvoso, que vai de setembro e se estende até março. A retirada de famílias também é analisada pela Fundação Renova com o apoio de órgãos públicos e a Defesa Civil.

O aumento do nível da água foi causado pelo rompimento da barragem de Fundão e por isso a organização não-governamental tem a responsabilidade pelas obras e medidas de prevenção. De acordo com o tenente-coronel Benício Ferrari, comandante do 2º Batalhão de Bombeiros Militares (Linhares), o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil vão atuar na gestão de risco e ajudar na criação de um sistema de alerta e treinamentos para a população que resistir sair do local.

Confira mais detalhes em uma entrevista com o tenente-coronel Benício Ferrari, comandante do 2º Batalhão de Bombeiros Militares, localizado em Linhares.