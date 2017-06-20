Conheça o "hand spinner": a nova sensação do público infantil

Os chamados “hand spinner” são a nova sensação do público infantil. O brinquedo que permite que o usuário faça diferentes movimentos é sucesso no mundo todo, e garante reduzir ansiedade, stress e até mesmo a melhorar a concentração. Mas, é bom que se fique atento: segundo o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) a presença de peças pequenas na composição do brinquedo revelam a necessidade do seu uso ser supervisionado por adultos, como explica Luciane Lobo, analista executivo em metrologia e qualidade do Inmetro. Saiba mais detalhes do assunto.