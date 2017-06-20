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Conheça o "hand spinner": a nova sensação do público infantil

O brinquedo que permite que o usuário faça diferentes movimentos é sucesso no mundo. Inmetro alerta os pais para a presença de peças pequenas na composição do brinquedo

Publicado em 20 de Junho de 2017 às 19:56

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

20 jun 2017 às 19:56
Os chamados “hand spinner” são a nova sensação do público infantil. O brinquedo que permite que o usuário faça diferentes movimentos é sucesso no mundo todo, e garante reduzir ansiedade, stress e até mesmo a melhorar a concentração. Mas, é bom que se fique atento: segundo o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) a presença de peças pequenas na composição do brinquedo revelam a necessidade do seu uso ser supervisionado por adultos, como explica Luciane Lobo, analista executivo em metrologia e qualidade do Inmetro. Saiba mais detalhes do assunto.
Entrevista - Fabio Botacin - Luciane Lobo - 20-06-17

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