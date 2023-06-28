Conheça o “Fraudômetro”, contador de tentativas de golpe em tempo real

Diariamente, quase 20 mil tentativas de fraude são identificadas pelas soluções de proteção à fraude da Serasa Experian. Segundo o serviço, “as fraudes, se fossem bem-sucedidas, poderiam gerar prejuízos e perdas financeiras para pessoas e empresas de todo o país. Os fraudadores se utilizam de técnicas cada vez mais avançadas para aplicar seus golpes, por isso ferramentas de inteligência analítica são essenciais para que as empresas possam identificá-los e, com isso, diminuir perdas financeiras. Nesse cenário, a Serasa passa a disponibilizar o Fraudômetro, a primeira ferramenta de contagem de tentativas de fraude de identidade do Brasil. Em entrevista à CBN Vitória, o Head de produtos da Serasa Experian, Pedro Moreno, fala sobre o assunto. Segundo ele, há registro de uma tentativa de fraude a cada quatro segundos no país. Fique atento