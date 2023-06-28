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Conheça o “Fraudômetro”, contador de tentativas de golpe em tempo real

Segundo a Serasa Experian, uma tentativa de fraude é registrada a cada quatro segundos no Brasil

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 11:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 jun 2023 às 11:35
"Fraudômetro" Crédito: Divulgação Serasa Experian
Diariamente, quase 20 mil tentativas de fraude são identificadas pelas soluções de proteção à fraude da Serasa Experian. Segundo o serviço, “as fraudes, se fossem bem-sucedidas, poderiam gerar prejuízos e perdas financeiras para pessoas e empresas de todo o país. Os fraudadores se utilizam de técnicas cada vez mais avançadas para aplicar seus golpes, por isso ferramentas de inteligência analítica são essenciais para que as empresas possam identificá-los e, com isso, diminuir perdas financeiras. Nesse cenário, a Serasa passa a disponibilizar o Fraudômetro, a primeira ferramenta de contagem de tentativas de fraude de identidade do Brasil. Em entrevista à CBN Vitória, o Head de produtos da Serasa Experian, Pedro Moreno, fala sobre o assunto. Segundo ele, há registro de uma tentativa de fraude a cada quatro segundos no país. Fique atento
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Pedro Moreno - 28-06-23.mp3
O Fraudômetro é baseado no Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian, que cruza o total de consultas mensais de CPFs na base da companhia e a estimativa de risco de fraude obtida com a aplicação de modelos probabilísticos de detecção de fraudes desenvolvidos pela empresa, apoiados nos dados dos brasileiros e na tecnologia Experian global já consolidada em outros países. O número é alcançado com a equação entre a quantidade de CPFs consultados versus a probabilidade de fraude observada. 
[fonte: Serasa Experian]

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