Conheça o caminho da gasolina: do poço de petróleo ao posto de combustível

Centro de Distribuição da Petrobras no SIA, Terminal Terrestre de Brasília, onde se armazena e distribui produtos da companhia para os postos de combustíveis do Distrito Federal Crédito: Marcello Casal Jr;Agência Brasil

Você já imaginou qual é o caminho da gasolina? O combustível que abastece o seu veículo pode ser o resultado de um trabalho que começa a cinco mil metros de profundidade no oceano, com a extração do petróleo, óleo de origem fóssil que leva milhões de anos para ser formado nas rochas sedimentares. É o que explica o professor Eustaquio de Castro, titular do Departamento de Química da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e coordenador do LabPetro, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Mário Bonella entrevista Eustaquio de Castro - 26/10/2021

O petróleo extraído do fundo do mar é separado nas plataformas e em seguida é transportado para o litoral. Em terra, segue para as refinarias e passa por três etapas básicas de refino: separação, conversão e tratamento. Na separação, o petróleo é aquecido em altas temperaturas até evaporar. Esse vapor volta ao estado líquido confirme resfria em diferentes níveis dentro da torre de destilação. Em cada nível, há um recipiente que coleta um determinado subproduto do petróleo, sendo um deles a gasolina.

As partes mais pesadas do petróleo seguem para conversão quando são convertidas em moléculas menores e dão origens a subprodutos, incluindo a gasolina. Essa conversão aumenta o aproveitamento do petróleo e na etapa final, dentre as ações realizadas, é feita retirada de grande parte do enxofre do combustível produzido. Dessa forma, é garantida a produção da gasolina com ultrabaixo teor de enxofre - gasolina conhecida como gasolina tipo A. Essa gasolina sai das refinarias sem nenhum aditivo para diversas distribuidoras em todo o Brasil.

Em todas as distribuidoras, a gasolina tipo A recebe adição de etanol anidro. Além de ser obrigatória por lei, a adição aumenta a octanagem do combustível e ajuda a reduzir a emissão de poluentes. Como resultado, surge a gasolina comum que conhecemos nos postos. As distribuidoras também produzem a gasolina aditivada, a partir da adição de detergentes e dispersantes à gasolina comum. São esses aditivos que conservam o sistema de combustão, mantendo limpos os bicos injetores e as válvulas do motor. Ambas as gasolinas, comum e aditivada, saem das distribuidoras para enfim chegar aos postos de abastecimento.