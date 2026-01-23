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IPTU 2026

Conheça o calendário do IPTU 2026 em Cariacica

Ouça Marcos Tavares, gerente de Administração de Tributos Imobiliários da prefeitura

Publicado em 23 de Janeiro de 2026 às 11:19

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

23 jan 2026 às 11:19
Vista aérea de Cariacica
Vista aérea de Cariacica Crédito: Claudio Postay/Prefeitura de Cariacica
As prefeituras do Espírito Santo já divulgaram o calendário do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2026. Na série da CBN Vitória sobre o calendário das cidades da Grande Vitória, o destaque agora é a cidade de Cariacica. Por lá, quem optar por pagar em cota única até o dia 10 de abril garante 10% de desconto. O boleto estará disponível no site da prefeitura ou no Centro Administrativo a partir do dia 2 de fevereiro. Há opção também do parcelamento em até oito vezes, com vencimentos mensais de abril a novembro. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Administração de Tributos Imobiliários da prefeitura de Cariacica, Marcos Tavares, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Marcos Tavares - 23-01-26.mp3

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