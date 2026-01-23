Conheça o calendário do IPTU 2026 em Cariacica

As prefeituras do Espírito Santo já divulgaram o calendário do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2026. Na série da CBN Vitória sobre o calendário das cidades da Grande Vitória, o destaque agora é a cidade de Cariacica. Por lá, quem optar por pagar em cota única até o dia 10 de abril garante 10% de desconto. O boleto estará disponível no site da prefeitura ou no Centro Administrativo a partir do dia 2 de fevereiro. Há opção também do parcelamento em até oito vezes, com vencimentos mensais de abril a novembro. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Administração de Tributos Imobiliários da prefeitura de Cariacica, Marcos Tavares, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!