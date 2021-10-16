Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Conheça o aplicativo gratuito que traz dicas de pontos turísticos no ES
Vibes

Conheça o aplicativo gratuito que traz dicas de pontos turísticos no ES

O usuário escolhe o estilo de local que quer visitar e através de um algoritmo, aparecem as opções disponíveis para o seu passeio

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 11:16

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 out 2021 às 11:16
Turismo e agronegócio em Venda Nova do Imigrante
Turismo e agronegócio em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação
Em dia de feriado ou final de semana, uma plataforma virtual gratuita pode te ajudar na busca por um programa turístico! O administrador Fernando Gregório, natural de Aracruz, no Norte do Estado, e morador de Vitória, é o criador, CEO, do aplicativo "Vibes", uma ferramenta voltada para área do turismo e lazer, que faz uma curadoria de lugares, eventos e atrações turísticas em território capixaba. Os lugares são recomendados com base na "vibe" e estilo do usuário. Ele explica que quando é dado início ao acesso no aplicativo, o usuário escolhe o estilo de local que quer visitar e através de um algoritmo, aparecem as opções disponíveis para o seu passeio. Disponível na Apple Store e Google Play. Em entrevista à CBN Vitória, Fernando Gregório traz mais detalhes de como funciona o aplicativo. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fernando Gregório - 16-10-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "se retire"
Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "Se retire"
Caminhão tombou após o acidente e rodovia ficou bloqueada
Caminhão invade contramão e provoca morte de 16 pessoas da mesma família na BA
Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados