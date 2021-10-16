Conheça o aplicativo gratuito que traz dicas de pontos turísticos no ES

Em dia de feriado ou final de semana, uma plataforma virtual gratuita pode te ajudar na busca por um programa turístico! O administrador Fernando Gregório, natural de Aracruz, no Norte do Estado, e morador de Vitória, é o criador, CEO, do aplicativo "Vibes", uma ferramenta voltada para área do turismo e lazer, que faz uma curadoria de lugares, eventos e atrações turísticas em território capixaba. Os lugares são recomendados com base na "vibe" e estilo do usuário. Ele explica que quando é dado início ao acesso no aplicativo, o usuário escolhe o estilo de local que quer visitar e através de um algoritmo, aparecem as opções disponíveis para o seu passeio. Disponível na Apple Store e Google Play. Em entrevista à CBN Vitória, Fernando Gregório traz mais detalhes de como funciona o aplicativo. Ouça as explicações completas!