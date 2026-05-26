Conheça histórias marcantes e curiosas dos 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Sede da Assembléia Legislativa do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma viagem ao tempo pela sede do poder Legislativo capixaba! O Espírito Santo teve, oficialmente instituída, uma das primeiras assembleias legislativas do Brasil. Sua estrutura física já funcionou em cima de uma cadeia. Um deputado, há décadas, chegou a defender a proposta de unir o Espírito Santo a Minas Gerais, criando um novo estado chamado “Estado Federal do Cruzeiro”. Essas são algumas das curiosidades que compõem um trabalho silencioso e rigoroso que conta a trajetória de quase dois séculos do Parlamento local.

Uma pesquisa conduzida pelo Laboratório de História, Poder e Linguagem da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em parceria com a Assembleia Legislativa, levou à reconstrução da memória institucional do Legislativo capixaba, que completou 190 anos em 2025. A Assembleia foi instalada, oficialmente, em 1835. Desse trabalho, surge a exposição 190 Caminhos da Cidadania, que foi aberta ao público nesta terça-feira (26) e conta a trajetória do Parlamento.

O processo envolveu a leitura criteriosa de documentos datados desde 1828, período anterior à fundação da própria Assembleia. Foram localizadas, por exemplo, atas, petições, anais, ofícios e registros diversos que cobrem desde os primórdios do Legislativo até os anos 1930. O recorte foi escolhido por conter documentação menos sistematizada e mais difícil de ser manuseada. O projeto é coordenado pelos professores e pesquisadores João Gualberto, Adrianha Pelleira Campos e Kátia Mattoso. O trabalho artístico da exposição é do designer e curador, Ronaldo Barbosa. O professor emérito da Ufes e coordenador de Conteúdo da exposição, João Gualberto e o curador Ronaldo Barbosa contam algumas dessas histórias.

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - João Gualberto e Ronaldo Barbosa - 26-05-26.mp3

Serviço:

Exposição “190 Caminhos da Cidadania”

Local: Assembleia Legislativa (Av. Américo Buaiz, 205 – Enseada do Suá)

Visitação: A partir de 26 de maio (segunda a sexta-feira, das 8h às 18h)