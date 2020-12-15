Conheça detalhes: nova carteira de identidade a partir de 1° de março

A carteira de identidade vai mudar. No novo formato, o documento vai ter também o número do título de eleitor, da carteira de trabalho e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de informações de saúde. O novo modelo começa a ser disponibilizado a partir de 1º de março de 2021, mas não é obrigatório. Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (15), Renato Kosky Junior, superintendente de Polícia Técnico Científica, explica os detalhes dessa nova carteira. A ideia é trazer mais segurança e informação para o cidadão, ele destaca. O superintendente explica que o modelo atual não vai perder a validade, mas a nova carteira vai trazer praticidade, uma vez que serão muitas informações em um único documento.

"Ela trará o tipo sanguíneo, o fator RH, o número da carteira nacional de habilitação, o número do título de eleitor, o certificado de serviço militar, carteira de trabalho, cartão nacional de saúde, algumas informações sobre a saúde do titular, que possa a ajudar a ele em qualquer momento, como no caso de precisar de um socorro. Vai conter também o nome social. Além do pai e a mãe biológico, vai conter o nome do pai e da mãe adotivo também. É uma carteira que vem trazer mais conforto para o cidadão. É um documento único e ele vai poder deixar de carregar vários documentos", orienta. Mas não é necessário fazer uma nova: a carteira atual vai continuar tendo sua validade indeterminada. O novo modelo vai custar ao cidadão R$ 59,64, mesmo valor que é cobrado para a aquisição da carteira de identidade atual. Conheça os detalhes!