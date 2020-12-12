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Conheça detalhes: Festa da Penha seguirá virtual em 2021  

O Guardião do Convento da Penha, Frei Paulo Roberto, em entrevista neste sábado (12) explicou que serão poucas atividades presenciais, com número reduzido de pessoas e conforme avaliação das autoridades de saúde. Confira!

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 11:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 dez 2020 às 11:48
Ainda tendo como reflexo a pandemia do novo coronavírus, a Festa da Penha de 2021 vai manter, a exemplo do que ocorreu em 2020, o formato virtual e interativo, com celebrações e missas transmitidas pela internet. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (11). As celebrações em homenagem à Padroeira do Espírito Santo acontecem de 4 e 12 de abril do ano que vem, com todos os cuidados por conta da pandemia. O Guardião do Convento da Penha, Frei Paulo Roberto, em entrevista neste sábado (12) explicou que serão poucas atividades presenciais, com número reduzido de pessoas e conforme avaliação das autoridades de saúde. Confira!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Frei Paulo Roberto Pereira - 12-12-20.mp3
O tema do ano que vem também está decidido: "Vosso olhar a nós Volvei", em alusão ao canto tradicional da devoção Mariana e ao poder do olhar misericordioso de Nossa Senhora sobre nosso povo. A escolha, segundo Frei Paulo, se faz propícia no cenário atual, em que devemos renovar os votos de fé para que nossa padroeira interceda por nós. Mas também tem outro significado nesse período de pandemia. 

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