Conheça detalhes: Festa da Penha seguirá virtual em 2021  

Ainda tendo como reflexo a pandemia do novo coronavírus, a Festa da Penha de 2021 vai manter, a exemplo do que ocorreu em 2020, o formato virtual e interativo, com celebrações e missas transmitidas pela internet. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (11). As celebrações em homenagem à Padroeira do Espírito Santo acontecem de 4 e 12 de abril do ano que vem, com todos os cuidados por conta da pandemia. O Guardião do Convento da Penha, Frei Paulo Roberto, em entrevista neste sábado (12) explicou que serão poucas atividades presenciais, com número reduzido de pessoas e conforme avaliação das autoridades de saúde. Confira!