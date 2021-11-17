Conheça detalhes do restauro do Santuário de Anchieta, que será reaberto

Santuário Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta (ES) Crédito: Divulgação

Após três anos fechado para obras de restauração, o Santuário Nacional de São José de Anchieta será reaberto no dia 18 de novembro. O local é um um dos mais importantes símbolos da presença dos jesuítas no Brasil e foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1943. O projeto envolveu serviços de conservação e restauração, além da criação de novos espaços para recepção e visitação do público. É o que explica a presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel, responsável pela obra, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!

O monumento, formado pela Igreja Nossa Senhora da Assunção e pela antiga residência jesuíta, recebeu obras civis de conservação, climatização, sonorização, acessibilidade, restauro do patrimônio arquitetônico, iluminação monumental, sistema de proteção de descarga atmosférica (SPDA), segurança e projeto de combate a incêndio.

Também foram realizados levantamentos históricos, pesquisa arqueológica, restauro da imaginária e dos objetos litúrgicos, digitalização do acervo e projeto de readequação litúrgica. Tudo para compor os antigos e os novos espaços de uso do Santuário que agora compreendem a Igreja, o Centro de Interpretação, o Centro de Documentação, o Café, a Loja e o Paisagismo Cultural.

O restauro do Santuário de São José de Anchieta foi integralmente aprovado pelo Iphan e efetivado pela Lei de Incentivo à Cultura Federal, com patrocínios do Instituto Cultural Vale e do BNDES. O valor total do projeto foi de R$ 10,5 milhões.