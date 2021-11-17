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História

Conheça detalhes do restauro do Santuário de Anchieta, que será reaberto

Após três anos fechado para obras, o Santuário volta a receber visitantes a partir desta quinta-feira (18)

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 12:13

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 nov 2021 às 12:13
Santuário Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta (ES)
Santuário Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta (ES) Crédito: Divulgação
Após três anos fechado para obras de restauração, o Santuário Nacional de São José de Anchieta será reaberto no dia 18 de novembro. O local é um um dos mais importantes símbolos da presença dos jesuítas no Brasil e foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1943. O projeto envolveu serviços de conservação e restauração, além da criação de novos espaços para recepção e visitação do público. É o que explica a presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel, responsável pela obra, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
O monumento, formado pela Igreja Nossa Senhora da Assunção e pela antiga residência jesuíta, recebeu obras civis de conservação, climatização, sonorização, acessibilidade, restauro do patrimônio arquitetônico, iluminação monumental, sistema de proteção de descarga atmosférica (SPDA), segurança e projeto de combate a incêndio.
Também foram realizados levantamentos históricos, pesquisa arqueológica, restauro da imaginária e dos objetos litúrgicos, digitalização do acervo e projeto de readequação litúrgica. Tudo para compor os antigos e os novos espaços de uso do Santuário que agora compreendem a Igreja, o Centro de Interpretação, o Centro de Documentação, o Café, a Loja e o Paisagismo Cultural.
O restauro do Santuário de São José de Anchieta foi integralmente aprovado pelo Iphan e efetivado pela Lei de Incentivo à Cultura Federal, com patrocínios do Instituto Cultural Vale e do BNDES. O valor total do projeto foi de R$ 10,5 milhões. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Erika Kunkel - 17-11-21.mp3

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