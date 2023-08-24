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Vitória

Conheça detalhes do plano para conservação integrada do Centro

Quem explica é o prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 12:10

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 ago 2023 às 12:10
Centro histórico de Vitória com destaque para a Catedral Metropolitana
Centro histórico de Vitória com destaque para a Catedral Metropolitana Crédito: Fernando Madeira
A região do  Centro de Vitória vai contar com um Plano Estratégico de Conservação Integrada e Planejamento.  Segundo a prefeitura, o objetivo é “garantir o desenvolvimento adequado para a área central e o aproveitamento de suas potencialidades e da sua relação com a dinâmica socioeconômica municipal e metropolitana”. O Plano visa, também, valorizar os aspectos históricos, culturais, paisagísticos, ambientais e a infraestrutura instalada no local, além de orientar projetos, ações e intervenções. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Lorenzo Pazolini, fala sobre o assunto. 
CBN -Entrevista Fernanda Queiroz - Lorenzo Pazolini - 24-08-23

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