Conheça detalhes do plano para conservação integrada do Centro

A região do Centro de Vitória vai contar com um Plano Estratégico de Conservação Integrada e Planejamento. Segundo a prefeitura, o objetivo é “garantir o desenvolvimento adequado para a área central e o aproveitamento de suas potencialidades e da sua relação com a dinâmica socioeconômica municipal e metropolitana”. O Plano visa, também, valorizar os aspectos históricos, culturais, paisagísticos, ambientais e a infraestrutura instalada no local, além de orientar projetos, ações e intervenções. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Lorenzo Pazolini, fala sobre o assunto.