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Cultura

Conheça detalhes do parque que será construído na Residência Oficial do governo

O projeto contará com três eixos temáticos para serem explorados pela população: ambiental, histórico e artístico

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 12:30

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 ago 2021 às 12:30
Residência oficial do governador em Vila Velha vai virar parque cultural
Residência oficial do governador em Vila Velha vai virar parque cultural Crédito: Fernando Madeira
A Residência Oficial do governador do Espírito Santo, localizada na Praia da Costa, em Vila Velha,  vai se transformar em um museu a céu aberto e será aberto aos visitantes. O lançamento do projeto do "Parque Cultural Casa do Governador" ocorreu no último sábado (14). Segundo o governo, a previsão é de que o espaço, que tem cerca de 93 mil metros quadrados, esteja aberto à visitação no primeiro semestre de 2022. O projeto contará com três eixos temáticos para serem explorados pela população: ambiental, histórico e artístico. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), Cristina Engel, detalha o assunto. 
Os três eixos temáticos, que serão expostos no Parque, se dividem nas categorias: Ambiental (com visitas aos ecossistemas nativos, exposições sobre as inovações tecnológicas e políticas de energias renováveis); Histórico (com percurso pela história capixaba, da ocupação aos dias atuais, feito com base na pesquisa da história, de forma oral e documental, com ênfase na memória que a Residência Oficial testemunhou em todos os anos de existência); e Artístico (o Parque terá uma exposição artística ao ar livre com esculturas permanentes, esculturas temporárias e eventos culturais em um anfiteatro). Ouça as explicações completas!
As visitas serão realizadas por meio de agendamento e com o acompanhamento de um monitor. Para elaborar o projeto do Parque, cinco instituições estão envolvidas, com um total de 21 profissionais, sendo cinco doutores especialistas em diversas áreas e cinco estudantes de graduação. Os parceiros no projeto são o Ifes, a Ufes, a Secult, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides) e a Fapes.
[Fonte: governo ES]
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cristina Engel - 17-08-21.mp3

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