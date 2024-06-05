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Nostra Gente

Conheça detalhes do documento que garantiu ao ES o título de berço da imigração italiana

Ouça a participação do comentarista Cilmar Franceschetto

Publicado em 05 de Junho de 2024 às 12:03

Publicado em 

05 jun 2024 às 12:03
Santa Leopoldina
O município de Santa Leopoldina Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta edição do “Nostra Gente”, o comentarista Cilmar Franceschetto segue na viagem dos colonos da Itália ao Espírito Santo. Dessa vez, mais detalhes da chegada às cidades de Santa Leopoldina e Santa Teresa.
CBN - Nostra Gente - 05-06-24 .mp3
Documento, solicitação do imigrante Francesco Merlo para restituição da sua passagem de Gênova a Vitória no navio La Sofia. Sobre o documento datado de 28 de outubro de 1874, localizado no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, que comprova a colonização de Santa Teresa por imigrantes italianos, em 1874. Com base neste e em outros documentos, Santa Teresa foi reconhecida oficialmente como a primeira cidade italiana do Brasil, pela Lei Federal 13.617, de 11 de janeiro de 2017.
O documento é um Ofício encaminhado ao Presidente da Província do Espírito Santo, Manoel Ribeiro Coitinho Mascarenhas, redigido pela diretoria da colônia de Santa Leopoldina, em nome do colono (suplicante) Francesco Merlo, que era possuidor de um lote agrícola à margem da estrada de Santa Thereza, no Núcleo de Timbuhy, da citada colônia. Francesco solicita ao governo provincial a restituição dos gastos que teve com a passagem da Itália à Colônia de Nova Trento (no atual município de Aracruz), no valor de 122 florins, pelo fato de não ter sido reembolsado pelo contratante, Pietro Tabacchi. O pedido foi deferido pelo Presidente da Província em 26 de fevereiro de 1875, conforme despacho no cabeçalho do documento.

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