Conheça detalhes do carro com câmeras que fiscaliza o rotativo em Cariacica

Um veículo equipado com câmeras circula em Cariacica e registra as placas dos carros estacionados. A fiscalização faz parte de um modelo inédito no Espírito Santo, o Estacionamento Rotativo Cariacica Digital, que funciona em Campo Grande. Segundo a prefeitura de Cariacica, trata-se de uma forma mais eficaz de realizar a fiscalização e, assim, identificar os motoristas que estão utilizando as vagas de forma irregular. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador do Estacionamento Rotativo Cariacica Digital, Fluvio Sarmento Linhares, explica o funcionamento do novo serviço. Ouça as explicações completas!

Sobre o rotativo: O Estacionamento Rotativo "Cariacica Digital" funciona na região de Campo Grande, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e aos sábados, das 8 às 14 horas. São 1.332 vagas. Carros e motos podem usar a vaga pelo período máximo de três horas. O valor da hora é de R$ 2 para carros e R$ 1 para motos, podendo ser fracionado em períodos de 15 minutos. O pagamento nos parquímetros pode ser feito com cartões de débito e crédito, além de moedas. Outra forma de pagamento é por meio dos aplicativos Digipare e Vago.