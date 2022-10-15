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Estacionamento

Conheça detalhes do carro com câmeras que fiscaliza o rotativo em Cariacica

Quem explica é o coordenador do Estacionamento Rotativo Cariacica Digital, Fluvio Sarmento Linhares

Publicado em 15 de Outubro de 2022 às 11:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 out 2022 às 11:41
Carro da Guarda Municipal de Cariacica monitora o trânsito e identifica irregularidades
Carro da Guarda Municipal de Cariacica monitora o trânsito e identifica irregularidades Crédito: Claudio Postay
Um veículo equipado com câmeras circula em Cariacica e registra as placas dos carros estacionados. A fiscalização faz parte de um modelo inédito no Espírito Santo, o Estacionamento Rotativo Cariacica Digital, que funciona em Campo Grande. Segundo a prefeitura de Cariacica, trata-se de uma forma mais eficaz de realizar a fiscalização e, assim, identificar os motoristas que estão utilizando as vagas de forma irregular. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador do Estacionamento Rotativo Cariacica Digital, Fluvio Sarmento Linhares, explica o funcionamento do novo serviço. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fluvio Linhares - 14.06s - 12-10-22 - Atalho
Sobre o rotativo: O Estacionamento Rotativo "Cariacica Digital" funciona na região de Campo Grande, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e aos sábados, das 8 às 14 horas. São 1.332 vagas. Carros e motos podem usar a vaga pelo período máximo de três horas. O valor da hora é de R$ 2 para carros e R$ 1 para motos, podendo ser fracionado em períodos de 15 minutos. O pagamento nos parquímetros pode ser feito com cartões de débito e crédito, além de moedas. Outra forma de pagamento é por meio dos aplicativos Digipare e Vago.
[fonte: prefeitura de Cariacica]

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