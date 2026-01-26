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IPTU 2026 em Vila Velha

Conheça detalhes do calendário do IPTU 2026 na cidade Canela Verde

Acompanhe as orientações da secretária municipal de Finanças, Adinalva Prates

Publicado em 26 de Janeiro de 2026 às 11:34

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

26 jan 2026 às 11:34
Imagem aérea da orla de Vila Velha
Imagem aérea da orla de Vila Velha Crédito: Luciney Araújo
Em Vila Velha, o pagamento do IPTU 2026 em cota única vence no dia 10 de abril, com desconto de 8% para quem optar pelo pagamento à vista. A Secretaria de Finanças da prefeitura de Vila Velha definiu os prazos para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2026. A data em cota única vence no dia 10 de abril e o contribuinte que optar por esta modalidade de pagamento (à vista) terá 8% de desconto.
Já os que optarem por pagar o IPTU e a Taxa de Coleta de Lixo de 2026 de forma parcelada, poderão dividir o pagamento em seis vezes, mas sem desconto. No caso do parcelamento, os vencimentos são os seguintes: 10 de abril de 2026 (cota única ou 1ª parcela), 11 de maio (2ª parcela), 10 de junho (3ª parcela), 10 de julho (4ª parcela), 10 de agosto (5ª parcela) e 10 de setembro de 2026 (6ª parcela).
Os pagamentos poderão ser realizados via Pix ou nos bancos conveniados: Banestes, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sicoob, Santander e Itaú. A chave PIX estará disponível nas próprias guias, bem como nos boletos e carnês. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Finanças de Vila Velha, Adinalva Prates, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Adinalva Prates - 26-01-26.mp3

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