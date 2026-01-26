Conheça detalhes do calendário do IPTU 2026 na cidade Canela Verde

Imagem aérea da orla de Vila Velha Crédito: Luciney Araújo

Em Vila Velha, o pagamento do IPTU 2026 em cota única vence no dia 10 de abril, com desconto de 8% para quem optar pelo pagamento à vista. A Secretaria de Finanças da prefeitura de Vila Velha definiu os prazos para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2026. A data em cota única vence no dia 10 de abril e o contribuinte que optar por esta modalidade de pagamento (à vista) terá 8% de desconto.

Já os que optarem por pagar o IPTU e a Taxa de Coleta de Lixo de 2026 de forma parcelada, poderão dividir o pagamento em seis vezes, mas sem desconto. No caso do parcelamento, os vencimentos são os seguintes: 10 de abril de 2026 (cota única ou 1ª parcela), 11 de maio (2ª parcela), 10 de junho (3ª parcela), 10 de julho (4ª parcela), 10 de agosto (5ª parcela) e 10 de setembro de 2026 (6ª parcela).

Os pagamentos poderão ser realizados via Pix ou nos bancos conveniados: Banestes, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sicoob, Santander e Itaú. A chave PIX estará disponível nas próprias guias, bem como nos boletos e carnês. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Finanças de Vila Velha, Adinalva Prates, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!