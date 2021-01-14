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VARIANTE É INÉDITA

Conheça detalhes da variante do coronavírus identificada no Amazonas

O entrevistado é o professor doutor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Edson Delatorre

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 11:37

Publicado em 

14 jan 2021 às 11:37
Coronavírus Crédito: Pixabay
No último domingo (10), o Ministério da Saúde do Japão identificou uma nova variante do novo coronavírus em quatro pessoas que chegaram do estado brasileiro do Amazonas. A Fundação Oswaldo Cruz, que conduz uma pesquisa em território amazonense, confirmou a existência dessa variante, que é inédita. Um pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o professor Edson Delatorre, participa da unidade da Fiocruz que constatou a variante e explicou, em entrevista à CBN Vitória, que a variante identificada em território japonês tem origem do coronavírus de Manaus, que se dissemina localmente. Ouça a explicação completa:
Entrevista - Patricia Vallim - Edson Delatorre - 14-01-21.mp3

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