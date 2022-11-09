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Estradas

Conheça detalhes da rodovia estadual que vai desafogar trânsito da BR 262

Quem explica é o diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 11:13

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 nov 2022 às 11:13
Governo estuda criar rodovia estadual para desafogar trânsito na BR 262
Governo estuda criar rodovia estadual para desafogar trânsito na BR 262 Crédito: Ascom/ DER
No último mês de outubro, o governador Renato Casagrande (PSB) apresentou o projeto de uma nova rodovia estadual entre as cidades de Viana e Marechal Floriano. Foi defendida como uma alternativa à BR 262 que ainda depende de um processo de concessão para ter o seu trecho duplicado. A nova rota deve funcionar, informou o governo, como um binário para melhorar o fluxo entre as regiões. O estudo está sendo tocado pelo Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES), como explica o diretor-presidente do órgão, Luiz Cesar Maretto. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Cesar Maretto - 09-11-22.mp3

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