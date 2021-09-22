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Centro de Vitória

Conheça detalhes da reurbanização das ruas Sete e Gama Rosa

A iluminação pública vai receber melhorias e o local vai passar por um processo de despoluição visual, com o enterramento da fiação elétrica

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 11:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 set 2021 às 11:34
Revitalização da Rua Sete, no Centro de Vitória
Revitalização da Rua Sete, no Centro de Vitória Crédito: PMV/Divulgação
A prefeitura de Vitória pretende transformar as ruas Sete de Setembro e Gama Rosa, no Centro da capital, em um novo polo gastronômico. O projeto contemplará diversas melhorias e intervenções no local. É o que explica o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo de Oliveira, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
Segundo Marcelo de Oliveira, toda a iluminação pública vai receber melhorias e o local vai passar por um processo de despoluição visual, com o enterramento da fiação elétrica. Além disso, as ruas Sete e Gama Rosa também vão ganhar obras de acessibilidade e novos mobiliários urbanos com incentivo à vivência e usufruto dos espaços pelos moradores e usuários. Já a Praça Ubaldo Ramalhete será restaurada. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcelo Oliveira - 22-09-21.mp3

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