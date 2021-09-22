Conheça detalhes da reurbanização das ruas Sete e Gama Rosa

A prefeitura de Vitória pretende transformar as ruas Sete de Setembro e Gama Rosa, no Centro da capital, em um novo polo gastronômico. O projeto contemplará diversas melhorias e intervenções no local. É o que explica o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo de Oliveira, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!

Segundo Marcelo de Oliveira, toda a iluminação pública vai receber melhorias e o local vai passar por um processo de despoluição visual, com o enterramento da fiação elétrica. Além disso, as ruas Sete e Gama Rosa também vão ganhar obras de acessibilidade e novos mobiliários urbanos com incentivo à vivência e usufruto dos espaços pelos moradores e usuários. Já a Praça Ubaldo Ramalhete será restaurada.