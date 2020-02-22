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ARQUEOLOGIA NO ES

Conheça detalhes da descoberta arqueológica em parque de Guarapari

Uma equipe de arqueólogos encontrou alguns artefatos de origem pré-colonial e colonial no Parque Estadual Paulo Cesar Vinha

Publicado em 22 de Fevereiro de 2020 às 10:50

Publicado em 

22 fev 2020 às 10:50
O assunto agora é arqueologia! Isso porque um sítio arqueológico foi identificado no Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, em Guarapari. Uma equipe de arqueólogos encontrou alguns vestígios cerâmicos de aparência indígena e artefatos de origem pré-colonial e colonial. Quem traz mais detalhes sobre isso é o arqueólogo associado ao Instituto de Pesquisa Arqueológica e Etnográfica Adam Orssich - IPAE, Paulo Vinícius Bonfim. A descoberta é recente e tem deixado estudiosos, arqueólogos e profissionais do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) empolgados. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Paulo Vinicius Bonfim - 16.52s - 22-02-20
 

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