Conheça detalhes da descoberta arqueológica em parque de Guarapari

O assunto agora é arqueologia! Isso porque um sítio arqueológico foi identificado no Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, em Guarapari. Uma equipe de arqueólogos encontrou alguns vestígios cerâmicos de aparência indígena e artefatos de origem pré-colonial e colonial. Quem traz mais detalhes sobre isso é o arqueólogo associado ao Instituto de Pesquisa Arqueológica e Etnográfica Adam Orssich - IPAE, Paulo Vinícius Bonfim. A descoberta é recente e tem deixado estudiosos, arqueólogos e profissionais do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) empolgados. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Paulo Vinicius Bonfim - 16.52s - 22-02-20