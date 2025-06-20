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Turismo em Vitória

As rotas turísticas para conhecer o Território do Bem!

Os percursos, feitos inteiramente a pé, convidam visitantes a conhecerem mais da história e identidade da região

Publicado em 20 de Junho de 2025 às 09:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 jun 2025 às 09:59
Morro de São Benedito
Morro de São Benedito Crédito: Ricardo Medeiros
Dois projetos turísticos têm ressignificado a forma como comunidades periféricas do Território do Bem, em Vitória, são vistas: Rota São Benedito e Circuito Verde Jaburu. Os percursos, feitos inteiramente a pé, convidam visitantes a conhecerem mais da história e identidade da região. Em entrevista à CBN Vitória, a articuladora da Rota São Benedito e colaboradora do Circuito Verde Jaburu, Gabrielly Almeida, conta como essas propostas podem transformar a imagem que é associada às periferias e valorizar o turismo local. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - GABRIELLY ALMEIDA - 6.05s - 20-06-25.mp3

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