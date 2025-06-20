As rotas turísticas para conhecer o Território do Bem!

Dois projetos turísticos têm ressignificado a forma como comunidades periféricas do Território do Bem, em Vitória, são vistas: Rota São Benedito e Circuito Verde Jaburu. Os percursos, feitos inteiramente a pé, convidam visitantes a conhecerem mais da história e identidade da região. Em entrevista à CBN Vitória, a articuladora da Rota São Benedito e colaboradora do Circuito Verde Jaburu, Gabrielly Almeida, conta como essas propostas podem transformar a imagem que é associada às periferias e valorizar o turismo local. Ouça a conversa completa!