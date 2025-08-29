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Conheça as regras para instalação de pontos de recarga em prédios

Ouça entrevista com o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Andrison Cosme

Publicado em 29 de Agosto de 2025 às 11:19

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 ago 2025 às 11:19
Carros elétricos
Carros elétricos Crédito: Shutterstock
Ter um carro elétrico na garagem de casa envolve bem mais do que a disponibilidade de uma tomada. Aterramento, quadro de distribuição, sistemas de detecção de incêndio, de chuveiros automáticos e de exaustão e pontos de desligamento são alguns dos pontos de atenção agora definidos na diretriz nacional sobre locais com sistemas de alimentação de veículos elétricos. As regras para os espaços foram elaboradas pelo Conselho Nacional de Comandantes-Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares e visam garantir a segurança de todos os condôminos contra incêndios.
Em entrevista à CBN Vitória, o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros e presidente da Comissão Estadual de Eletromobilidade e Segurança Contra Incêndios, Coronel Andrison Cosme, explica quais são as diretrizes válidas para todo o país e como serão aplicadas no Espírito Santo. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Coronel Andrison Cosme - 29-08-25.mp3

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