Conheça as regras para instalação de pontos de recarga em prédios

Ter um carro elétrico na garagem de casa envolve bem mais do que a disponibilidade de uma tomada. Aterramento, quadro de distribuição, sistemas de detecção de incêndio, de chuveiros automáticos e de exaustão e pontos de desligamento são alguns dos pontos de atenção agora definidos na diretriz nacional sobre locais com sistemas de alimentação de veículos elétricos. As regras para os espaços foram elaboradas pelo Conselho Nacional de Comandantes-Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares e visam garantir a segurança de todos os condôminos contra incêndios.