Conheça as regras para entrada de crianças em shoppings do ES

O governo do Espírito Santo liberou a entrada de crianças em shoppings centers. A medida, que passou a valer desde o dia 24 de agosto, revoga uma portaria anterior que impedia a entrada de menores de 12 anos nos locais, após meses de proibição. Com a mudança, não há mais nenhuma restrição por idade para frequentar os centros comerciais, como explica em entrevista à CBN Vitória, a secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro.

Para que atendam o público, os shoppings devem seguir os protocolos sanitários necessários durante o período da pandemia do novo coronavírus, entre elas a checagem obrigatória da temperatura no acesso do cliente ao local, uso obrigatório de máscara por parte dos frequentadores e limitação de clientes por loja (um a cada 10 m²). Nas praças de alimentação, é obrigatório o distanciamento entre as mesas, além da disposição de álcool em gel por parte dos restaurantes. O funcionamento dos cinemas continua proibido.