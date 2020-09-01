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Conheça as regras para entrada de crianças em shoppings do ES

Quem explica em entrevista à CBN Vitória, é a secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 11:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 set 2020 às 11:07
O governo do Espírito Santo liberou a entrada de crianças em shoppings centers. A medida, que passou a valer desde o dia 24 de agosto, revoga uma portaria anterior que impedia a entrada de menores de 12 anos nos locais, após meses de proibição. Com a mudança, não há mais nenhuma restrição por idade para frequentar os centros comerciais, como explica em entrevista à CBN Vitória, a secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lenise Loureiro - 01-09-20
Para que atendam o público, os shoppings devem seguir os protocolos sanitários necessários durante o período da pandemia do novo coronavírus, entre elas a checagem obrigatória da temperatura no acesso do cliente ao local, uso obrigatório de máscara por parte dos frequentadores e limitação de clientes por loja (um a cada 10 m²). Nas praças de alimentação, é obrigatório o distanciamento entre as mesas, além da disposição de álcool em gel por parte dos restaurantes. O funcionamento dos cinemas continua proibido. 

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