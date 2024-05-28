Conheça as regras para candidatos e prazos nas eleições de 2024

O ano é de eleições! O primeiro turno das eleições municipais de 2024 para a escolha de vereadores e prefeitos acontece no 6 de outubro. Eventual segundo turno deve ocorrer no último domingo do mês (dia 27), nas cidades com mais de 200 mil eleitores em que a candidata ou candidato mais votado à Prefeitura não tenha atingido a maioria absoluta, isto é, metade mais um dos votos válidos (excluídos brancos e nulos). Com o objetivo de orientar partidos e candidatos sobre o cumprimento das normas que regulamentam o processo eleitoral, o Ministério Público Federal lançou um guia prático com informações úteis sobre os prazos, direitos e obrigações para participar da disputa. Em entrevista à CBN Vitória, o procurador Regional Eleitoral no Espírito Santo, Alexandre Senra, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alexandre Senra - 28-05-24.mp3