Conheça as regras para a realização de eventos drive-in no ES

Ainda em meio à pandemia do novo coronavírus, o setor cultural também tem tido que se reinventar. Apresentações teatrais e shows musicais, por exemplo, passaram a ganhar destaque na modalidade drive-in (sem sair do carro). O governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), apresenta normas que precisam ser cumpridas para a realização de eventos por meio desse formato. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com Lenise Loureiro, secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos.

As normas, por exemplo, incluem que o público, que deve ficar dentro dos carros o tempo todo, só pode adquirir comidas e bebidas no modelo delivery e todos terão que permanecer de máscara durante a programação. Para os artistas e funcionários da área técnica dos shows, apresentações e backstage, as regras de distanciamento também são mantidas, como a distância de no mínimo 1,5m entre uma pessoa e outra. "Durante as apresentações, os artistas devem utilizar máscaras, facultado o uso aos instrumentistas de sopros, locutores e cantores e a outros artistas cuja atividade impeça a utilização de máscara. Nesses casos, a distância mínima muda para 4,0m", também prevê diretriz do governo.