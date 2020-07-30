Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

OUÇA AS EXPLICAÇÕES

Conheça as regras para a realização de eventos drive-in no ES

Em entrevista à CBN Vitória, a secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, detalhou o assunto

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 12:40

Publicado em 

30 jul 2020 às 12:40
Ainda em meio à pandemia do novo coronavírus, o setor cultural também tem tido que se reinventar. Apresentações teatrais e shows musicais, por exemplo, passaram a ganhar destaque na modalidade drive-in (sem sair do carro). O governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), apresenta normas que precisam ser cumpridas para a realização de eventos por meio desse formato. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com Lenise Loureiro, secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos. 
Entrevista - Patricia Vallim - Lenise Loureiro - 30-07-20
As normas, por exemplo, incluem que o público, que deve ficar dentro dos carros o tempo todo, só pode adquirir comidas e bebidas no modelo delivery e todos terão que permanecer de máscara durante a programação. Para os artistas e funcionários da área técnica dos shows, apresentações e backstage, as regras de distanciamento também são mantidas, como a distância de no mínimo 1,5m entre uma pessoa e outra. "Durante as apresentações, os artistas devem utilizar máscaras, facultado o uso aos instrumentistas de sopros, locutores e cantores e a outros artistas cuja atividade impeça a utilização de máscara. Nesses casos, a distância mínima muda para 4,0m", também prevê diretriz do governo.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados