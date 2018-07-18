Conheça as regras da Anvisa para regular suplementos alimentares

O mercado de suplementos alimentares vem crescendo a nível mundial. No Brasil gira em torno de R$ 5,2 bilhões à economia. E, agora, os suplementos passaram a contar com uma regulamentação específica. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária regulamentou, nesta terça-feira, a fabricação e o comércio de suplementos alimentares. Os consumidores vão poder identificar com mais facilidade produtos como vitaminas e ômega-3.

Populares em academias em forma de vitaminas, ômega-3, proteína do soro do leite, os suplementos alimentares são agora uma categoria específica na legislação sanitárias e vão obedecer regras. Os fabricantes terão de comprovar, por exemplo, a eficácia e segurança das substâncias usadas. Ary Bucione, vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (Abiad) e engenheiro de alimentos, explica essas novas regras nesta edição do CBN Cotidiano. Confira!