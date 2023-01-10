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Saúde no ES

Conheça as prioridades do novo secretário de Estado da Saúde

Miguel Paulo Duarte Neto conversou com a CBN Vitória na manhã desta terça-feira (10)

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 12:54

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

10 jan 2023 às 12:54
O secretário de Estado da Saúde, Miguel Paulo Duarte Neto
O secretário de Estado da Saúde, Miguel Paulo Duarte Neto Crédito: Adalberto Cordeiro I CBN Vitória
Miguel Paulo Duarte Neto é o novo secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo. Ele é economista, administrador, especialista em Finanças e Controladoria, Administração Hospitalar e Docência do Ensino Superior, graduando em Matemática. Foi diretor-geral do Hospital Estadual Central, gerido pela fundação iNova Capixaba. Recentemente, atuou na direção-geral da rede Samu no estado de Santa Catarina pela Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON (Fahece). Em entrevista recente à CBN Vitória, ele destacou que terá como prioridades da sua gestão a realização de cirurgias eletivas e a diminuição do tempo para as consultas com especialistas . Outras prioridades ditas pelo secretário foram a busca por integração da saúde básica (de responsabilidade dos municípios) à saúde secundária (composta pelos serviços especializados que estão a cargo da Sesa), e a discussão com a sociedade sobre a área. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Miguel Paulo Duarte Neto - 10-01-23.mp3

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