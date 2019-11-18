Conheça as principais mudanças previstas na Previdência Estadual

Após a promulgação da Reforma da Previdência, o governo do Estado enviou à Assembleia Legislativa na última semana, a proposta de reforma estadual para seus servidores. Os documentos contemplam uma Proposta de Emenda à Constituição Estadual (PEC), que dispõe sobre a alteração da idade mínima para aposentadoria, que sai de 55 anos para 62 anos para mulheres e de 60 anos para 65 anos para homens.
A mudança só é válida para quem vai entrar no serviço público após a aprovação da PEC. Já o Projeto de Lei Complementar (PLC), que prevê a elevação da alíquota de contribuição dos servidores ativos, aposentados e pensionistas de 11% para 14%, já entra em vigor após 90 dias da aprovação, como explica em entrevista à rádio CBN Vitória o Procuradoria-Geral do Estado, Rodrigo Francisco de Paula.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo Francisco de Paula - 18-11-19