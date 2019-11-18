Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ECONOMIA

Conheça as principais mudanças previstas na Previdência Estadual

Após a promulgação da Reforma da Previdência, o governo do Estado enviou à Assembleia Legislativa na última semana, a proposta de reforma estadual para seus servidores

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 12:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 nov 2019 às 12:51
Após a promulgação da Reforma da Previdência, o governo do Estado enviou à Assembleia Legislativa na última semana, a proposta de reforma estadual para seus servidores. Os documentos contemplam uma Proposta de Emenda à Constituição Estadual (PEC), que dispõe  sobre a alteração da idade mínima para aposentadoria, que sai de 55 anos para 62 anos para mulheres e de 60 anos para 65 anos para homens.
A mudança só é válida para quem vai entrar no serviço público após a aprovação da PEC. Já o Projeto de Lei Complementar (PLC), que prevê a elevação da alíquota de contribuição dos servidores ativos, aposentados e pensionistas de 11% para 14%, já entra em vigor após 90 dias da aprovação, como explica em entrevista à rádio CBN Vitória o Procuradoria-Geral do Estado, Rodrigo Francisco de Paula. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo Francisco de Paula - 18-11-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados