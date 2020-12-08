Conheça as principais mudanças para dar entrada na aposentadoria

O assunto em destaque, agora, no CBN Vitória é aposentadoria! Em novembro do último ano foi aprovada a Reforma da Previdência Social e, com ela, mudanças na forma dos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) se aposentarem. Entre as mudanças, há as regras de transição que sofrem alterações todos os anos. As regras transitórias são uma espécie de "meio termo" para os segurados que já estavam contribuindo ao INSS antes da reforma, mas que ainda não concluíram os requisitos para dar entrada na aposentadoria. Se aproximando do final do ano, e início de 2021, o chefe do Serviço de Reconhecimento de Direitos do INSS no Espírito Santo, Paulo Gustavo Amado, explica as principais mudanças a que os segurados devem ficar atentos. Confira as explicações.