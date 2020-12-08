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PREVIDÊNCIA SOCIAL

Conheça as principais mudanças para dar entrada na aposentadoria

O chefe do Serviço de Reconhecimento de Direitos do INSS no Espírito Santo, Paulo Gustavo Amado, explica as principais mudanças a que os segurados devem ficar atentos

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 12:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 dez 2020 às 12:48
O assunto em destaque, agora, no CBN Vitória é aposentadoria! Em novembro do último ano foi aprovada a Reforma da Previdência Social e, com ela, mudanças na forma dos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) se aposentarem. Entre as mudanças, há as regras de transição que sofrem alterações todos os anos. As regras transitórias são uma espécie de "meio termo" para os segurados que já estavam contribuindo ao INSS antes da reforma, mas que ainda não concluíram os requisitos para dar entrada na aposentadoria. Se aproximando do final do ano, e início de 2021, o chefe do Serviço de Reconhecimento de Direitos do INSS no Espírito Santo, Paulo Gustavo Amado, explica as principais mudanças a que os segurados devem ficar atentos. Confira as explicações.
Entrevista Fernanda Queiroz - Paulo Gustavo Amado - 08-12-20

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