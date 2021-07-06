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"Zonas Verdes"

Conheça as novas regras para instalação de "parklets" em Vitória

O entrevistado é o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, Marcelo de Oliveira

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 12:12

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

06 jul 2021 às 12:12
Vitória simplificou a instalação de
Vitória simplificou a instalação de "parklets" Crédito: Sedec/Divulgação
Foi publicada na edição desta segunda-feira (05) do Diário Oficial de Vitória o decreto que regulamenta a Lei nº 8.934, de 2016, que instituiu a política de Zonas Verdes, destinada à extensão temporária de passeio público por meio de instalação de "parklets". Os "parklets" são ampliações do passeio público, ou seja, ampliações da calçada através da instalação de uma plataforma que ocupa vagas de estacionamento ao lado da calçada.
Em Vitória, cada "parklet" não poderá ocupar espaço superior a duas vagas de estacionamento. Em entrevista à CBN Vitória, secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, Marcelo de Oliveira, explica que o objetivo é  ampliar a oferta de espaços públicos. O interessado poderá apresentar projeto de instalação do parklet ou optar por modelo elaborado pelo município.
Patricia Vallim entrevista Marcelo de Oliveira - 06/07/2021

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