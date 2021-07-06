Conheça as novas regras para instalação de "parklets" em Vitória

Em Vitória, cada "parklet" não poderá ocupar espaço superior a duas vagas de estacionamento. Em entrevista à CBN Vitória, secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, Marcelo de Oliveira, explica que o objetivo é ampliar a oferta de espaços públicos. O interessado poderá apresentar projeto de instalação do parklet ou optar por modelo elaborado pelo município.