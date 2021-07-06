Conheça as novas regras para instalação de "parklets" em Vitória

Foi publicada na edição desta segunda-feira (05) do Diário Oficial de Vitória o decreto que regulamenta a Lei nº 8.934, de 2016, que instituiu a política de Zonas Verdes, destinada à extensão temporária de passeio público por meio de instalação de "parklets". Os "parklets" são ampliações do passeio público, ou seja, ampliações da calçada através da instalação de uma plataforma que ocupa vagas de estacionamento ao lado da calçada.
Em Vitória, cada "parklet" não poderá ocupar espaço superior a duas vagas de estacionamento. Em entrevista à CBN Vitória, secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, Marcelo de Oliveira, explica que o objetivo é ampliar a oferta de espaços públicos. O interessado poderá apresentar projeto de instalação do parklet ou optar por modelo elaborado pelo município.
Patricia Vallim entrevista Marcelo de Oliveira - 06/07/2021