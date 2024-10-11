Conheça as duas únicas mulheres eleitas prefeitas no ES

Nas eleições municipais de 2024, o Espírito Santo registrou 280 pessoas que se candidataram ao cargo de prefeito. Destes, apenas 19 eram mulheres. O percentual baixo do gênero também é presente no número de eleitos. Dos 78 municípios capixabas, apenas dois contarão com mulheres à frente do Poder Executivo municipal. Em Montanha, Iracy Baltar (Podemos) inicia seu mandato em janeiro de 2025. Ela destacou as principais expectativas para a administração, já que também foi eleita para o cargo em outras duas ocasiões, e agora cumprirá seu terceiro mandato à frente do município. Em São Domingos do Norte, Ana Malacarne (MDB) dá continuidade ao trabalho realizado nos últimos quatro anos. Para ela, a prioridade é manter a cidade na rota do desenvolvimento. Ouça as conversas completas e saiba mais sobre as eleitas!