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Eleições 2024

Conheça as duas únicas mulheres eleitas prefeitas no ES

Ouça as entrevistas com Iracy Baltar, prefeita eleita de Montanha; e Ana Malacarne, reeleita em São Domingos do Norte

Publicado em 11 de Outubro de 2024 às 12:04

Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

11 out 2024 às 12:04
Eleitas
Iracy Baltar (Podemos), em Montanha, e Ana Malacarne (MDB), reeleita em São Domingos do Norte Crédito: Divulgação
Nas eleições municipais de 2024, o Espírito Santo registrou 280 pessoas que se candidataram ao cargo de prefeito. Destes, apenas 19 eram mulheres. O percentual baixo do gênero também é presente no número de eleitos. Dos 78 municípios capixabas, apenas dois contarão com mulheres à frente do Poder Executivo municipal. Em Montanha, Iracy Baltar (Podemos) inicia seu mandato em janeiro de 2025. Ela destacou as principais expectativas para a administração, já que também foi eleita para o cargo em outras duas ocasiões, e agora cumprirá seu terceiro mandato à frente do município. Em São Domingos do Norte, Ana Malacarne (MDB) dá continuidade ao trabalho realizado nos últimos quatro anos. Para ela, a prioridade é manter a cidade na rota do desenvolvimento. Ouça as conversas completas e saiba mais sobre as eleitas!
CBN - Entrevista Nadedja Calado - Iracy Baltar - 11-10-24.mp3
CBN - Entrevista Nadedja Calado - Ana Malacarne - 11-10-24.mp3

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