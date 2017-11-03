Conheça as doenças causadas pela má alimentação

Obesidade, gastrite e colesterol elevado: doenças que, aparentemente, podem parecer distantes da nossa realidade podem impactar de forma direta em nossas vidas - e causadas, principalmente, por conta da má alimentação. Para detalhar esse assunto, nesta edição do CBN Cotidiano, o jornalista John Gomes conversa com o nutrólogo Máximo Asinelli sobre os alimentos que podem prejudicar a saúde e quais alternativas devemos procurar para se manter saudáveis e melhorar o estilo de vida. Ficou curioso? Confira a entrevista!