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Conheça as doenças causadas pela má alimentação

O jornalista John Gomes conversa com o nutrólogo Máximo Asinelli sobre os alimentos que podem prejudicar a saúde

Publicado em 03 de Novembro de 2017 às 18:07

Publicado em 

03 nov 2017 às 18:07
Obesidade, gastrite e colesterol elevado: doenças que, aparentemente, podem parecer distantes da nossa realidade podem impactar de forma direta em nossas vidas - e causadas, principalmente, por conta da má alimentação. Para detalhar esse assunto, nesta edição do CBN Cotidiano, o jornalista John Gomes conversa com o nutrólogo Máximo Asinelli sobre os alimentos que podem prejudicar a saúde e quais alternativas devemos procurar para se manter saudáveis e melhorar o estilo de vida. Ficou curioso? Confira a entrevista!
Entrevista - John Gomes - Dr Máximo Azinelli - 03-11-17.mp3

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