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Conheça as atribuições que são (e que não são) de responsabilidade de um Procon

Quem explica é o superintendente do Procon de Vila Velha, Moisés Penha

Publicado em 08 de Abril de 2026 às 11:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 abr 2026 às 11:42
Dinheiro, empréstimo, crédito
Procon Crédito: Pexels
O último mês de março foi marcado como sendo o mês do consumidor e um dos objetivos da data é trazer a valorização e esclarecimento sobre os direitos dos consumidores. Uma publicação da prefeitura de Vila Velha traz como destaque os casos que um Procon pode atuar - e os que não são. Problemas com empresas de telefonia, bancos, mensalidade escolar, por exemplo, podem ser atendidos. Já temas sobre aluguel de imóvel, multas de trânsito, relação advogado e cliente e cobranças de impostos/tributos (municipais, estaduais e federais) não. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente do Procon de Vila Velha, Moisés Penha, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Moisés Penha - 08-04-26.mp3

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