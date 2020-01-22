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PREJUÍZO NO SUL

Conheça as ações para retomada econômica do Sul do ES após chuva

Rogelio Pegoretti, secretário de Estado da Fazenda, destaca que a partir de sexta (24) deverá ser possível ter uma estimativa de quanto o governo investirá na recuperação de estradas e reconstrução de pontes

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 10:12

Publicado em 

22 jan 2020 às 10:12
Após as fortes chuvas que atingiram a região Sul do Espírito Santo, desde a última sexta-feira (17), o governo do Estado anunciou nesta terça-feira (21) ações do Governo para auxiliar a retomada da economia dos municípios afetados pelas fortes chuvas. É sobre esse assunto que a CBN Vitória conversou com Rogelio Pegoretti, secretário de Estado da Fazenda. Pegoretti destaca que, a partir de sexta (24), deverá ser possível ter uma estimativa de quanto o governo investirá na recuperação de estradas e reconstrução de pontes Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Rogelio Pegoretti - 22-01-20

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