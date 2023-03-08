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Dia Internacional

Conheça a trajetória de mulheres que fizeram e fazem história no ES

Ouça detalhes na participação da historiadora Lívia Rangel

Publicado em 08 de Março de 2023 às 11:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 mar 2023 às 11:36
"Diálogos no Tempo: Histórias de Mulheres Capixabas" Crédito: Divulgação Secult
O projeto “Diálogos no tempo: histórias de mulheres capixabas” propõe um roteiro de encontros em formato virtual onde mulheres de destaque no cenário cultural e político do Espírito Santo sejam convidadas a dialogarem com trajetórias de mulheres capixabas do passado que foram precursoras em diferentes frentes de atuação. Mesclando referências do presente e do passado, a proposta visa promover um diálogo investigativo e histórico entre as experiências, ideias e ações das mulheres capixabas que continuam a desbravar espaços. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a historiadora e professora de história e coidealizadora do projeto, Lívia Rangel, fala sobre o assunto. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Lívia Rangel - 08-03-23.mp3
MULHERES HOMENAGEADAS
SEIS MULHERES HISTÓRICAS
1 - Judith Leão Castello Ribeiro
2 - Lídia Besouchet
3 - Haydée Nicolussi
4 - Maria Stella de Novaes
5 - Carmélia Maria de Souza
6 - Maria Veronica da Pas
SEIS MULHERES DO PRESENTE
1 - Camila Valadão
2 - Kika Carvalho
3 - Bernadette Lyra
4 - Deborah Sabará
5 - Ethel Maciel
6 - Sonia Rodrigues

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