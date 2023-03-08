Conheça a trajetória de mulheres que fizeram e fazem história no ES

O projeto “Diálogos no tempo: histórias de mulheres capixabas” propõe um roteiro de encontros em formato virtual onde mulheres de destaque no cenário cultural e político do Espírito Santo sejam convidadas a dialogarem com trajetórias de mulheres capixabas do passado que foram precursoras em diferentes frentes de atuação. Mesclando referências do presente e do passado, a proposta visa promover um diálogo investigativo e histórico entre as experiências, ideias e ações das mulheres capixabas que continuam a desbravar espaços. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a historiadora e professora de história e coidealizadora do projeto, Lívia Rangel, fala sobre o assunto.