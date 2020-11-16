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Conheça a trajetória da única mulher eleita em 1° turno no ES

Filiada ao partido Democratas (DEM), Ana Izabel Malacarne já administrou a cidade entre os anos de 2005 a 2008. Agora, ela retorna ao Executivo municipal em 2021

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 18:49

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

16 nov 2020 às 18:49
Ana Izabel Malacarne foi eleita para administrar São Domingos do Norte Crédito: Arquivo pessoal
Com 100% das urnas apuradas, Ana Izabel Malacarne de Oliveira (DEM) foi eleita para o cargo de prefeita de São Domingos do Norte, no Espírito Santo, para os próximos quatro anos. Ela recebeu 37,37% dos votos válidos, um total de 2.281 votos, no pleito deste domingo (15). A candidata derrotou Pedro Pão, que ficou em segundo lugar com 25,88% (1.580 votos). A eleição em São Domingos do Norte teve 12,81% de abstenção, 0,88% votos brancos e 2,76% votos nulos. Chama a atenção que, na radiografia da eleição deste ano, Ana Izabel foi a única mulher a ser eleita para o cargo de prefeita em primeiro turno. Em entrevista ao CBN Cotidiano desta segunda-feira (16), a prefeita eleita fala dos desafios para a gestão da cidade e também sobre o fato de ter sido a única mulher eleita, em primeiro turno, no Estado.
"Eu, realmente, ficou muito feliz pela minha vitória e por ter sido escolhida pelo meu município. A nossa cidade não é machista, graças a Deus. Foi uma eleição muito dura. Também fico muito triste pelas minhas colegas, candidatas pelo Estado, que não tiveram essa oportunidade. Precisamos, sim, crescer o número de mulheres eleitas. Lamento que na 'minha' Câmara Municipal, por exemplo, a gente não tenha feito nenhuma vereadora", defendeu. O esposo de Ana já foi prefeito na cidade. Agora, ela voltará ao cargo que já assumiu de 2005 a 2008. "Ter mais mulheres na política é muito bom pras cidades", enfatiza. Acompanhe!
Entrevista - Fábio Botacin - Ana Izabel Malacarn - 16-11-20
 

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