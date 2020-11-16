Conheça a trajetória da única mulher eleita em 1° turno no ES

Com 100% das urnas apuradas, Ana Izabel Malacarne de Oliveira (DEM) foi eleita para o cargo de prefeita de São Domingos do Norte, no Espírito Santo, para os próximos quatro anos. Ela recebeu 37,37% dos votos válidos, um total de 2.281 votos, no pleito deste domingo (15). A candidata derrotou Pedro Pão, que ficou em segundo lugar com 25,88% (1.580 votos). A eleição em São Domingos do Norte teve 12,81% de abstenção, 0,88% votos brancos e 2,76% votos nulos. Chama a atenção que, na radiografia da eleição deste ano, Ana Izabel foi a única mulher a ser eleita para o cargo de prefeita em primeiro turno. Em entrevista ao CBN Cotidiano desta segunda-feira (16), a prefeita eleita fala dos desafios para a gestão da cidade e também sobre o fato de ter sido a única mulher eleita, em primeiro turno, no Estado.