Conheça a tradição do Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D'Água

Carnaval de Roda D´Água Crédito: Fernando Madeira

Folclore e cultura! O Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D'Água acontece, nesta segunda-feira (17), em Cariacica, na Estrada de Roda D’Água, quando se celebra o Dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo. A tradição do congo em Roda D'Água é passada de pai para filho e se mantém viva até os dias atuais. Segundo relatos dos mais antigos, no meio da procissão, negros escravizados colocavam máscaras para cobrir os rostos e até mesmo usavam meias nos braços para não serem identificados e, assim, participarem dos festejos. Com o tempo, transformou-se numa brincadeira que foi incorporada à tradição da festa. Em entrevista à CBN Vitória, o professor, historiador, escritor e membro da Comissão Nacional e Capixaba de Folclore, Eliomar Mazoco, fala sobre essa história.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fermanda Queiroz - Heliomar Mazoco - 17.47s - 17-04-23

Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D'Água

Quando: Segunda-feira, dia 17

Onde: Campo do América, Estrada de Roda D’Água, em Roda D’Água

Entrada gratuita

Programação

7 horas: Concentração das bandas na Bica do Luiz. Participação das bandas de Cariacica Mestre Tagibe, Santa Izabel, São Benedito de Boa Vista, São Benedito de Piranema, São Sebastião de Taquaruçu e Unidos de Boa Vista. A festa também vai contar com bandas de congo convidadas: Apae de Campo Grande; Cultura e Congo de Bicanga e Nossa Senhora do Rosário de Pitanga, da Serra; Amores da Lua e Panela de Barro, de Vitória; Mestre Honório e o grupo de congo Madalena's do Jucu, de Vila Velha

10h10: Missa Congueira no Campo do América com Padre Carlos, da Paróquia do Bom Jesus, Comunidade Sagrada Família e participação das bandas de congo

12h: Apresentação do grupo Ana Porfírio e Banda

13h: Apresentação do grupo musical Cia. Cumby

14h: Apresentação do Grupo Moxuara

15h10: Encontro das bandas de congo

17h: Apresentação no palco dos mestres das bandas de congo de Cariacica

18h: Encerramento oficial com a canção "Ave Maria" acompanhada por tambores de congo