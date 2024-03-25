Conheça a situação das estradas após as chuvas no Sul do ES

Por conta das enchentes que afetaram os municípios do Sul do ES na última sexta-feira (23), estradas estaduais e federais ainda seguem comprometidas. Uma das rodovias interditadas foi a ES 297, que liga Bom Jesus do Norte ao município de Apiacá, onde parte da pista cedeu. A BR 101 foi liberada, segundo a Polícia Rodoviária Federal, após quase 24 horas de interdição, na divisa com o Rio de Janeiro, na altura de Bom Jesus do Norte. O trânsito segue no local em pare e siga. Já na ES 393 registra um ponto de interdição entre Mimoso do Sul, Muqui e Conceição de Muqui, distrito de Mimoso. Além do KM 4 interditado na ES 297. Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (25), o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Wemerson Pestana, fez um balanço das interdições e também um pedido para que as pessoas de outras cidades que querem ajudar de alguma forma a população atingida, que não sigam para Mimoso do Sul, por conta da destruição e que deixem os donativos nos Postos Rodoviários instalados ao longo da BR 101.