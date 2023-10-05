Conheça a proposta do governo do ES para reajuste de salários de policiais e bombeiros

O governo do Espírito Santo pretende conceder 4% de reajuste salarial aos servidores da Segurança Pública — policiais militares, civis, penais e bombeiros militares — em dezembro de 2023 e o mesmo percentual, anualmente, até 2026. Isso além do reajuste linear, a ser pago a todos os funcionários públicos. A proposta foi apresentada pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) às entidades de classe nesta semana. O reajuste linear, contudo (o que é além dos 4%), somente vai ser aplicado a depender da receita de cada ano. As entidades de classe podem apresentar uma contraproposta. As negociações estão em andamento. De acordo com a Seger, o impacto financeiro previsto, ao final dos quatro anos de implementação dos reajustes específicos para os servidores da Segurança Pública, é de R$ 670 milhões. As informações foram trazidas pela jornalista Letícia Gonçalves. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!