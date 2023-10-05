Conheça a proposta do governo do ES para reajuste de salários de policiais e bombeiros

O governo do Espírito Santo pretende conceder 4% de reajuste salarial aos servidores da Segurança Pública — policiais militares, civis, penais e bombeiros militares — em dezembro de 2023 e o mesmo percentual, anualmente, até 2026. Isso além do reajuste linear, a ser pago a todos os funcionários públicos. A proposta foi apresentada pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) às entidades de classe nesta semana. O reajuste linear, contudo (o que é além dos 4%), somente vai ser aplicado a depender da receita de cada ano. As entidades de classe podem apresentar uma contraproposta. As negociações estão em andamento. De acordo com a Seger, o impacto financeiro previsto, ao final dos quatro anos de implementação dos reajustes específicos para os servidores da Segurança Pública, é de R$ 670 milhões. As informações foram trazidas pela jornalista Letícia Gonçalves. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Marcelo Calmon - 05-10-23.mp3
O outro lado:
Em nota, a Associação dos Bombeiros Militares do Espírito Santo (ABMES) diz que reconhece a importância do diálogo em busca da valorização dos operadores de segurança pública e defesa social, porém, vê com frustação o índice do reajuste oferecido pelo governo do estado. "No mês de julho deste ano mandamos ofício ao governo pleiteando quatro parcelas de 9,25%, sendo a primeira parcela ainda em 2023 e, as demais, em 2024, 2025 e 2026. Também trouxemos à memória que ainda temos um percentual de 5,57% não concedido pelo Governo, referente ao acordo firmado em 2020". A associação encerra a nota informando que está pronta para ajudar na construção de alternativas para colaborar com o governo em busca do cumprimento das promessas feitas no segundo turno das eleições de 2022.