Conheça a produção de cafés especiais e as dicas para saber se um café é bom ou não

O trabalho de Rafael Marques Cotta se assemelha ao de um joalheiro, mas suas "pedras preciosas" são os grãos de café ! Ele é "coffee expert" com certificação internacional " Q-Grader " do Instituto Nacional do Café (CQI, na sigla em inglês). Rafael circula pelos municípios do Espírito Santo produtores de café, analisa os cafés capixabas em sua van-laboratório e entra em contato com compradores no exterior para viabilizar a comercialização dos grãos especiais.

Em entrevista para o CBN Cotidiano, Rafael Marques Cotta explicou como é definida a pontuação dos cafés especiais, que precisa ser acima de 80. Ele afirma que um café de ótima qualidade costuma ter coloração mais clara, como se fosse um café "mais fraco". O degustador explicou também como a produção de cafés especiais está mudando a agricultura do Espírito Santo e gerando mais renda para os produtores.