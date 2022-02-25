Conheça a origem do Carnaval e como a festa foi incorporada à cultura do ES e do Brasil

Tudo sobre Carnaval! Em entrevista ao CBN Cotidiano, a jornalista Any Cometti, doutoranda em Carnaval pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), e o historiador Marcus Vinicius Sant'Ana, mestre em Estudos Urbanos e Regionais pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), contam a origem da festa e como ela foi incorporada à cultura brasileira. Eles também contam como surgiu a relação samba e carnaval e quais foram as primeiras escolas de samba do Brasil e do Espírito Santo. Ouça: