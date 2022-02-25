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Folia no Cotidiano

Conheça a origem do Carnaval e como a festa foi incorporada à cultura do ES e do Brasil

Os entrevistados são a jornalista e pesquisadora Any Cometti e o historiador Marcus Vinicius Sant'Ana

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 18:54

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

25 fev 2022 às 18:54
Desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória já tem data para 2022
Desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória Crédito: Secundo Rezende
Tudo sobre Carnaval! Em entrevista ao CBN Cotidiano, a jornalista Any Cometti, doutoranda em Carnaval pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), e o historiador Marcus Vinicius Sant'Ana, mestre em Estudos Urbanos e Regionais pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), contam a origem da festa e como ela foi incorporada à cultura brasileira. Eles também contam como surgiu a relação samba e carnaval e quais foram as primeiras escolas de samba do Brasil e do Espírito Santo. Ouça:
Mário Bonella entrevista Marcus Santana e Any Cometti - 25/02/2022

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