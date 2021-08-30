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Humor

Conheça a mente por trás de "O Parcial", coluna satírica capixaba

O publicitário e criador de conteúdo Vitor Magnoni contou detalhes dos bastidores da página que é sucesso nas redes sociais

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 16:51

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

30 ago 2021 às 16:51
O publicitário Victor Magnoni comanda a página
O publicitário Victor Magnoni comanda a página "O Parcial" no Instagram: sucesso humor ácido em relação ao comportamento do capixaba Crédito: Acervo pessoal
O capixaba não usa seta no trânsito e nem cumprimenta os demais nas ruas. Pelo menos, é o que alega o perfil satírico O Parcial. A página nasceu no Instagram (@oparcial) há um ano, já conta com mais de 37 mil seguidores e apresenta "notícias" sobre o comportamento dos capixabas com ironia e bom humor. A página agora ganhou uma coluna em A Gazeta. A mente por trás de O Parcial é o publicitário e criador de conteúdo Vitor Magnoni, entrevistado desta edição do CBN Cotidiano. Acompanhe!
Entrevista - Lucas Valadão - Vitor Magnoni - 30-08-21.mp3

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