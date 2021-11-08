Conheça a iniciativa de uma delegacia no ES que ganhou destaque na investigação de crimes cometidos no âmbito familiar

O delegado Bruno Alves (de terno) e sua equipe diminuta, mas eficiente em Muniz Freire Crédito: Sesp/Divulgação

A iniciativa de um delegado da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) tem apresentado resultados muito positivos à cidade de Muniz Freire e acabou sendo selecionada para ser apresentada esta semana no 15º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O titular da Delegacia de Polícia (DP) do município, delegado Bruno Alves, criou um Cartório Especializado de Atendimento à Mulher e Proteção à Criança, Adolescente e Idoso (Ceampcai), para dar celeridade ao atendimento de crimes cometidos em âmbito familiar. “O fato de trabalharmos todos os crimes com a mesma equipe tornava difícil dar celeridade às investigações, o que é extremamente necessário quando falamos em crimes cometidos no seio familiar. Implantar o Cartório Especializado permite dar andamento aos Inquéritos de forma rápida, garantindo os direitos desses grupos vulneráveis", diz. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado traz detalhes da iniciativa e seus impactos na vida da cidade. Ouça a conversa completa!

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A cidade de Muniz Freire tem uma população estimada em 17 mil habitantes. O Cartório Especializado foi viabilizado por meio de um convênio firmado com a Prefeitura de Muniz Freire e tem o apoio da Câmara de Vereadores do município. Com a parceria, a prefeitura cede dois estagiários e um servidor municipal para atuarem na Delegacia, o que tem sido suficiente para desonerar os policiais civis que, sem obrigações administrativas, podem se dedicar às investigações.

Os resultados são notados tanto no volume quanto na celeridade do trabalho desenvolvido. Entre 1º de abril de 2020 e 31 de janeiro de 2021, o Cartório Especializado instaurou 50 Inquéritos Policiais, formalizou 27 pedidos de Medidas Protetivas de Urgência à Justiça e concluiu 28 investigações, com o indiciamento do agressor/abusador.

Em 2020, o prazo médio para a conclusão dos Inquéritos Policiais foi de 17 dias, o que é imprescindível em casos de crimes de proximidade, em que vítima e autor convivem no mesmo ambiente familiar.