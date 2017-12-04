Conheça a importância da destinação de resíduos sólidos para o Estado

Na última semana a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) assinou a ordem de serviço para elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), que será desenvolvido pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

No PERS, que é um dos instrumentos de gestão de resíduos previstos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12305/2010), serão realizadas ações de diagnóstico da geração e atual situação do gerenciamento de resíduos no Estado, prognósticos e elaboração de cenários, bem como estabelecimento de metas a serem alcançadas pelo Estado na busca pela gestão mais eficiente de resíduos.

Segundo o professor, a assinatura está legitimando intenções dos setores que produzem esses resíduos e tinham intenção de fazer a destinação correta. Além de intenção é necessário também políticas públicas e agora tudo isso sairá do papel. Ele resumiu o plano de ação como a finalização de uma colcha de retalhos e disse que é a garantia tecnica, legal e fincaneira de que tudo será aplicado e funcionará na prática. O plano é o "como fazer".

Nesta edição do CBN Cotidiano o Renato Ribeiro Siman, professor do Departamento de Engenharia Ambiental da Ufes, traz detalhes do tema. Confira!