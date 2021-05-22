Conheça a história e curiosidades sobre a colonização do solo espírito-santense

Neste domingo, 23 de maio, comemora-se o Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense. A data remonta ao ano de 1535, quando portugueses a bordo da caravela Glória desembarcaram na Prainha, em Vila Velha, com a missão de colonizar a então Capitania do Espírito Santo.

Após criar o primeiro núcleo da capitania, a Vila do Espírito Santo, o donatário Vasco Fernandes Coutinho fundou o município de Vila Velha, que logo se tornou capital e sede do governo até 1549. Em entrevista à CBN Vitória, aos 486 anos do fato histórico, o historiador Paulo Stuck Moraes, vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo (IHGES), desvenda algumas curiosidades sobre a colonização do solo espírito-santense. Ouça!