Conheça a história e curiosidades do Planetário de Vitória, que completa 27 anos

O Planetário de Vitória, que fica no campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), completa 27 anos nesta quinta-feira (23). O projeto de criação de um espaço dedicado à astronomia no Estado começou no início da década de 80, através de uma associação de astrônomos amadores. Mas só com a passagem do cometa Halley, no final de 1985 e início de 1986, evento que teve grande repercussão, que a Ufes mobilizou esforços para atender ao grande interesse da comunidade pelo evento, construindo um observatório astronômico didático – o Observatório Astronômico da UFES (OA-UFES) – onde foi instalado o telescópio Zeiss Meniscas-Cassegrain, com espelho de 15 cm. O espaço foi então inaugurado em fevereiro de 1986, bem a tempo de observar o cometa Halley durante essa sua última passagem.