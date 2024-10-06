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Eleições 2024

Conheça a história e curiosidades das eleições no ES, desde o início

Confira vários fatos ocorrido no Estado com o professor Rafael Simões, Doutor em História

Publicado em 06 de Outubro de 2024 às 12:37

Publicado em 

06 out 2024 às 12:37
Mulher votando: no Brasil, o direito ao voto foi conquistado em 1934
Mulher votando: no Brasil, o direito ao voto foi conquistado em 1934 Crédito: Divulgação
Você sabe quando começaram as eleições no Espírito Santo? E as primeiras mulheres na política? A primeira mulher que conquistou o direito de votar, em 1929, era capixaba e abriu o caminho para que as brasileiras tivessem o mesmo direito. A primeira vereadora do Espírito Santo e do país, Maria Felizarda de Paiva Monteiro da Silva, mais conhecida como Neném Paiva, foi eleita em Muqui, no Sul do Estado, em 1935, e chegou a presidir a Câmara em 1937. Todas essas histórias e outras curiosidades estão na conversa com o professor Rafael Simões, Doutor em História. Acompanhe!
CBN - Entrevista Rafael Simões - 06-10-24.mp3

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