Conheça a história e curiosidades das eleições no ES, desde o início

Você sabe quando começaram as eleições no Espírito Santo? E as primeiras mulheres na política? A primeira mulher que conquistou o direito de votar, em 1929, era capixaba e abriu o caminho para que as brasileiras tivessem o mesmo direito. A primeira vereadora do Espírito Santo e do país, Maria Felizarda de Paiva Monteiro da Silva, mais conhecida como Neném Paiva, foi eleita em Muqui, no Sul do Estado, em 1935, e chegou a presidir a Câmara em 1937. Todas essas histórias e outras curiosidades estão na conversa com o professor Rafael Simões, Doutor em História. Acompanhe!