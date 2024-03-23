Conheça a história do Terço Gigante do Convento da Penha

Há mais de 25 anos, um médico obstetra teve a ideia de construir um terço gigante como forma de homenagear Nossa Senhora da Penha. Inspirado no grande terço da Missa celebrada pelo Papa João Paulo II, no Rio de Janeiro, em 1997, o médico Osmar Sales achou que uma peça com aquela seria uma boa forma de demonstrar a devoção à padroeira do Espírito Santo. Desde 1998, então, com a ajuda de diversos voluntários, o médico se dedica a construir terços gigantes e únicos que são alocados entre os coqueiros do ponto turístico, durante a Festa da Penha. Em entrevista à CBN Vitória, Osmar conta como foi confeccionado o primeiro terço e quais os detalhes da peça deste ano. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - PATRICIA VALLIM - OSMAR SALES - 23-03-24