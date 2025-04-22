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Centro de Vitória

Conheça a história do primeiro e único hotel-arte do ES

Em entrevista ao CBN Cotidiano, Lúcia Murad Neffa, diretora do Alice Vitória Hotel-Arte, fala sobre a importância e legado do local

Publicado em 22 de Abril de 2025 às 18:12

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

22 abr 2025 às 18:12
Alice Vitória Hotel, no Centro de Vitória
Alice Vitória Hotel, no Centro de Vitória Crédito: Yoshi
Gastronomia, turismo e história reunidos! No Centro de Vitória está localizado o Alice Vitória Hotel-Arte, um local cujo proposta é reunir, num mesmo espaço, arte, cultura e história na Capital, com direito a visitas guiadas e exposições. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Lúcia Murad Neffa, uma das diretoras do estabelecimento, fala sobre a importância e legado do local. "Hoje é o único do Brasil do formato hotel artístico. E tudo isso no coração da cidade, no Centro", conta. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Lúcia Murad Neffa - 22-04-25

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