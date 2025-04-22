Conheça a história do primeiro e único hotel-arte do ES

Gastronomia, turismo e história reunidos! No Centro de Vitória está localizado o Alice Vitória Hotel-Arte, um local cujo proposta é reunir, num mesmo espaço, arte, cultura e história na Capital, com direito a visitas guiadas e exposições. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Lúcia Murad Neffa, uma das diretoras do estabelecimento, fala sobre a importância e legado do local. "Hoje é o único do Brasil do formato hotel artístico. E tudo isso no coração da cidade, no Centro", conta. Ouça a conversa completa!