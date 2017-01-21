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ENTREVISTA

Conheça a história do médico capixaba que levou esperança e saúde para a África

A jornalista da Redação Multimídia, Laila Magesk, conversou com ele e, hoje, você acompanha detalhes dessa conversa inspiradora

Publicado em 21 de Janeiro de 2017 às 10:24

Publicado em 

21 jan 2017 às 10:24
Gastar o próprio dinheiro, saber que vai precisar trocar plantões e trabalhar dobrado ao chegar de viagem – que não é de lazer – e ainda voltar para casa mais feliz do que nunca. Dá pra imaginar? Essa é a sensação do médico anestesista Diego Dalcamini Cabral, 32 anos, que foi pela segunda vez para Moçambique, na África, como voluntário. O interesse pelo trabalho voluntário começou aos 16 anos, quando Diego conheceu a organização "Médicos Sem Fronteiras".
A jornalista da Redação Multimídia, Laila Magesk, conversou com com o Diego e, hoje, você acompanha detalhes dessa conversa inspiradora. Confira!
Entrevista - Laila Magesk - Diego - 17.07s - 21-01-17

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